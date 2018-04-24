La 12° giornata del campionato Free è stata tutto sommato prevedibile nel pronostico, tranne nella partita valevole la prima posizione che ha vissuto clamorosi ribaltoni durante tutto il match.

Non riesce a risollevarsi la campione in carica Si Può Fare che perde contro il Real Geco. Il team di Giovanni Simone resta sotto nel parziale per tutti i quattro quarti e subendo oltre 30 punti di margine per un risultato finale di 35-68 di cui Malavenda (27) miglior marcatore.

Gallinese-Basket Pellaro, finale 56-61

Al PalaCSI di Gallina la Gallinese cede il passo al Basket Pellaro, partita dalle mille emozioni, allunghi e recuperi nel punteggio da parte delle due giovani compagini, decisivi i canestri di Antonino Latella (23). 56-61 illuminato sul tabellone al termine del match.

Vince e convince nuovamente la Ludos di Ivan Cuzzilla contro una Don Bosco viva per 3 quarti di match, ma calata drasticamente negli ultimi 10 minuti di incontro. Miglior marcatore? Il solito Perna (18). 63-44 per i nero-arancio.

Il big match Mediterranea-Just Do It

Molto sentito il big match tra Mediterranea e Just Do It nel quale il team di coach Labate ha avuto la meglio grazie ad un tiro libero realizzato a tempo scaduto. Come all’andata, il team universitario parte forte e chiude +8 al primo quarto, ma dopo uno scialbo finale di primo tempo il match entra nel vivo, rabbiosa rimonta della capolista che si affida ai canestri di Politi (18). Il match si incattivisce e vengono espulsi tra le fila dei nero-arancio Messineo e lo stesso Politi, mentre Gallo è costretto ad uscire per 5 falli. Stessa sorte capitata alla Mediterranea che è costretta a rinunciare a Quattrone, Ursolo e Zema sul finale di match per falli commessi. Stoica la resistenza della capolista che per circa 7 minuti del quarto quarto schiera in campo soltanto 4 giocatori, fin quando rientra in campo Labate, infortunatosi a metà match e nonostante una condizione fisica rivedibile, ottiene il tiro libero decisivo che sancisce la vittoria della capolista. 52-53 il punteggio finale.