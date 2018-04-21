di Giuseppe Lo Presti – La 12° giornata del campionato Free è già iniziata, dopo il termine dello scorso turno, il pensiero di ogni addetto ai lavori è rivolto alla partita “decisiva”, Domenica si sfideranno al Palacolor di Pellaro, ore 16:00, Mediterranea e Just Do It, seconda contro prima, chi vince balza in testa; il team nero-arancio è avanti in classifica di una vittoria e vincendo potrebbe ipotecare il primo posto aspettando i playoff post-season, il team universitario invece potrebbe agguantare la vetta con un risultato utile in attesa della delicatissima sfida contro la corazzata Stingers.

Tuttavia la 12° giornata non si ferma qui e sempre al Palacolor, ma alle ore 10:00, la Si Può Fare sfiderà il Real Geco, all’andata i nero-verdi hanno ottenuto la prima vittoria della stagione, sapranno ripetersi?

Al PalaCSI di Gallina, ore 15:30, si affronteranno Gallinese e Basket Pellaro, le due giovani del Free, partita che un girone fa è stata molto vivace ed ha premiato il team di Gianfranco Latella.

Chiuderà la giornata la sfida tra Ludos e Don Bosco, terminata 58-61 in favore del team di bomber Perna lo scorso 4 febbraio.

Ci auguriamo di potere godere di uno spettacolo gradevole tanto quanto ci sta abituando questo campionato targato CSI.