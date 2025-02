Basket: la Dierre si prepara per il big match. Appuntamento al Palalumaka

La Dierre Basketball Reggio Calabria non si ferma.

Cambio di campo ma è tempo di big match. Si gioca alle ore 21 al Palalumaka, solo per questa volta, sostituto gradevole e festante rispetto al Palacalafiore, dove, al ritorno in scena della Dierre, ci sarà un accogliente maxi-cubo Led pronto ad accogliere le gesta di Laganà e soci.

I bianco-blu attendono una delle super potenze del campionato, la blasonata Olympia Comiso.

La quarta del ranking, la formazione bianco-blu affronta la seconda, i siciliani.

Va in scena la sesta giornata del girone di ritorno. Prima della post season sono ancora otto, le gare da giocare.

Nella combattutissima partita di andata vinse Comiso 72 a 65.

Oggi, la Dierre, dopo la battuta d’arresto subita in quel di Milazzo, cerca il riscatto.

Comiso è un team attrezzato con nomi fuori categoria, come gli ex Viola Sindoni e Provenzani, l’argentino D’Arrigo, il Capitano Iurato ed i lunghi Turner e Salafia.

Arbitrano Gianmarco Greco di Settingiano e Gianvito Fontanella Molea di Soverato.