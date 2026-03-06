Basket, Dierre: vincere contro Comiso per rimanere nella parte alta della classifica

Vincere per non perdere terreno con le zone altissime del ranking. Vincere per iniziare a macinare punti in ottica piazzamento PlayOff. Vincere, per rialzarsi dopo la brutta sconfitta subita alla Leonardo Da Vinci, casa dell’Alfa Basket Catania, avversaria della finalissima della passata stagione volta a vincere il campionato.

La Dierre cambia location ed orario a causa dell’indisponibilità programmata del Palacalafiore.

I ragazzi di Coach Inguaggiato hanno fatto gruppo, mente locale e focus sugli errori commessi in terra etnea.

Si gioca alle ore 19.30 al Palalumaka, vecchia location di gioco dei bianco-blu sin dalla fondazione.

Si gioca il 7 marzo 2026 contro l’Olympia Basket Comiso.

L’avversario è reduce da una ghiotta vittoria ottenuta in casa contro la ridotta Svincolati Academy.

Più 31 finale per il team allenato da una gloria del basket siciliano come Davide Ceccato, ex Siaz e non solo.

Attenti a Mentonelli, atleta che ha vinto la B con l’Orlandina, l’ex Viola, Kamal Ouro Bagna, l’ex Catanzaro D’Urso, il tecnico Andrea Tartaglia, i lunghi Turner e Salafia, il capitano Iurato ed il nuovo play Palmucci.

Arbitrano i signori Gianvito Fontanella Molea di Soverato e Vincenzo Lo Presti di Bagnara Calabra.

Classifica diretta sul Media Partner Rac, con la telecronaca di Giovanni Mafrici in condivisione sulla pagina social della Dierre.