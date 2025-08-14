Basket: la Dierre si assicura un giovane di grande talento

La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare un importante colpo di mercato: l’ingaggio di Benedetto Epifani, promettente playmaker-guardia di 185 cm. Nato a Brindisi il 29 aprile 2004, Epifani arriva a Reggio Calabria con un bagaglio di esperienze significative nonostante la giovane età, pronto a mettere le sue doti al servizio della squadra di Coach Francesco Inguaggiato.

Epifani ha mosso i primi passi nel mondo della pallacanestro tra le fila della Cestistica Normanna, dove ha subito mostrato il suo talento fin dal minibasket, vestendo la maglia della rappresentativa pugliese al Gran Premio Minibasket di Firenze. Con la stessa società ha raggiunto la finale regionale Under 13, conquistando un prestigioso secondo posto.

Il suo percorso formativo è proseguito nei settori giovanili di blasonate squadre come Happy Casa Brindisi e Aurora Brindisi, dove ha disputato diversi campionati Eccellenza (U14, U15, U16, U18), arrivando fino all’Interzona con l’Under 15. Il suo palmarès giovanile vanta anche la partecipazione al Torneo delle Regioni con la Puglia e due finali nazionali al torneo 3×3 FIP, con un notevole terzo posto assoluto raggiunto nell’estate del 2021 insieme al suo futuro compagno di squadra in Dinamo, Giovanni Greco.

L’estate del 2021 ha segnato una svolta nella sua carriera: la dirigenza della Dinamo Brindisi ha deciso di puntare sul giovane regista, acquisendolo a titolo definitivo dalla Cestistica Normanna e inserendolo nel roster della squadra partecipante al campionato di Serie C Silver, dove ha contribuito in modo significativo alla vittoria del campionato.

Nella stessa annata, per la sua crescita e maturazione cestistica, ha avuto un’importante esperienza con la formula del doppio tesseramento con la formazione Under 19 Eccellenza dell’Happy Casa Brindisi, con la quale ha disputato la prestigiosa Next Generation (torneo riservato alle squadre di Legabasket) e ha conquistato la Final Four regionale.

Successivamente, Epifani è stato un protagonista indiscusso nel campionato di Serie C Gold.

Nella passata stagione ha militato in B nel Barcellona, realizzando 145 punti totali nel torneo.

Le sue ottime capacità di playmaking e la sua attitudine di “rubapalloni” in difesa sono caratteristiche fondamentali che potranno sicuramente aiutare il club.

La Dierre Basketball accoglie con entusiasmo Benedetto Epifani, certa che le sue qualità e la sua determinazione saranno un valore aggiunto fondamentale per la prossima stagione