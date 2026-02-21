Basket: la Dierre scende in campo di domenica. Arriva Giarre

Orario inedito e grande voglia di fare bene.

La Dierre Basketball Reggio Calabria gioca in posticipo la terza giornata della Poule Promozione del campionato di C Unica.

L’ospite della gara, programmata per le ore 16 al Palacalafiore è il Basket Giarre.

Voglia di continuità per il team di Coach Francesco Inguaggiato che ha ripreso il feeling con il successo dopo la bella vittoria ottenuta contro Cus Catania.

Giarre, è una formazione imprevedibile, allenata da Coach D’Urso, storica avversaria dei bianco-blu in questi ultimi anni.

Doppia sconfitta nella Poule per gli etnei prima contro Nova e successivamente in casa contro Svincolati Academy.

Ritorna a Reggio Calabria, Egwoh, centro cresciuto in casa Lumaka, idem il play Signorino che si è formato alla Vis. Sugli esterni brilla l’ex Lamezia Ruggero Elia.

Mandel Tongue Zumo e Canta offrono atletismo ed imprevedibilità.

Si gioca all’inedito orario delle ore 16 al Palacalafiore di domenica 22 febbraio.

12 punti per i bianco-blu, 4 per Giarre.

Classica diretta su Rac, con telecronaca a cura di Giovanni Mafrici. In condivisione sulla pagina della Dierre.

Arbitrano i signori Fontanella Molea di Soverato ed Alessandro Prestia di Catanzaro.