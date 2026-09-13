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Basket, Dierre: nuovo arrivo in casa reggina. Ecco Ljubomir Misolic, per tutti Ljubo

Un arrivo che porta in dote esperienza, solidità e quella conoscenza del campionato italiano che fa sempre la differenza

13 Settembre 2026 - 11:17 | Comunicato

Misolic Dierre

Definirlo “straniero” sarebbe quantomeno riduttivo, quasi fuorviante. Il nuovo atleta, infatti, è un elemento perfettamente integrato nel panorama cestistico italiano: formatosi nel nostro sistema, vanta un’importante longevità nel Bel Paese, con un’anzianità che affonda le radici nella stagione 2016/2017, quando già indossava la maglia di Valmontone.

Per lui, la Calabria non è una scoperta, ma un ritorno gradito. Il legame con questa terra si era già consolidato nel biennio trascorso a Rende, dove ha militato per due anni in Serie C – prima in C Silver e poi in C Gold – lasciando un segno tangibile per personalità e rendimento.

Nelle ultime due annate, il suo apporto è stato decisivo a Foligno, in Serie B, dove ha saputo imporsi con prestazioni di alto profilo. Il suo curriculum, però, è ricco di tappe significative: B2 a Palestrina, C Gold a Sant’Antimo e Gardonese, oltre alla C Silver a Velletri.

“Sono diventato un puro cinque con tiro dalla media concreto, però abbastanza duro”.
Un ritorno in Calabria, per Misolic, che non ha nascosto l’entusiasmo: “Oltre a ritornare in Calabria, ritrovo un ambiente che conosco. Ci stiamo allenando due volte al giorno, ci stiamo trovando bene, testa alta e piano piano andiamo avanti”.
Sul suo ruolo e sulle aspettative per la nuova avventura: “Sì, ho fatto abbastanza bene. C’ho fatto due anni a Foligno che sono andati benino”.

La Dierre è una squadra in costruzione, e Misolic ne traccia l’identikit: “Siamo una squadra giovane, abbastanza lunga, che c’ha tempo da dimostrare le qualità”.

Le prime amichevoli? “Ci dobbiamo ancora dare da fare per conoscerci meglio in campo e seguire quello che dice il coach”.
Reggio? “La città è abbastanza bella, mi piace. Conoscevo Jovan Milanic, ma ha parlato bene della città e della società per quel motivo. Poi l’opportunità che mi ha dato il coach ci sono venuto qua”.

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Reggio Calabria Basket
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