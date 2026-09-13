Modica-Reggina: come e dove vedere la partita per i tifosi amaranto
Quest'anno c'è una opportunità in più per seguire la Reggina in trasferta
13 Settembre 2026 - 11:10 | Redazione
Prima trasferta stagionale per la Reggina che per la seconda di campionato si recherà a Modica. Gli amaranto puntano ovviamente al risultato pieno e al loro fianco avranno i tifosi a sostegno. Per chi non sarà presente allo stadio, c’è la possibilità di seguire l’incontro da quest’anno con una doppia opportunità:
Dove vedere la partita
RTV sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand
Disponibile su Reggina Channel per gli abbonati al pacchetto stagionale.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie