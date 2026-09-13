Modica-Reggina: come e dove vedere la partita per i tifosi amaranto

Prima trasferta stagionale per la Reggina che per la seconda di campionato si recherà a Modica. Gli amaranto puntano ovviamente al risultato pieno e al loro fianco avranno i tifosi a sostegno. Per chi non sarà presente allo stadio, c’è la possibilità di seguire l’incontro da quest’anno con una doppia opportunità:

Dove vedere la partita

RTV sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria

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