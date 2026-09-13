City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Modica-Reggina: come e dove vedere la partita per i tifosi amaranto

Quest'anno c'è una opportunità in più per seguire la Reggina in trasferta

13 Settembre 2026 - 11:10 | Redazione

Lorenzo Fazio Reggina

Prima trasferta stagionale per la Reggina che per la seconda di campionato si recherà a Modica. Gli amaranto puntano ovviamente al risultato pieno e al loro fianco avranno i tifosi a sostegno. Per chi non sarà presente allo stadio, c’è la possibilità di seguire l’incontro da quest’anno con una doppia opportunità:

Dove vedere la partita

RTV sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand

Disponibile su Reggina Channel per gli abbonati al pacchetto stagionale.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

RegginaReggio Calabria Calcio
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?