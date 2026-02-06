Basket, Dierre si prepara alla sfida clou di Gela: parla il capitano Scortica

Con lo sguardo già rivolto ai decisivi incontri della Poule Promozione, la Dierre si prepara ad una delle sfide più attese del torneo. Domenica, alle ore 20, il campo del Gela, il Palalivatino ospiterà un match dal grande significato tecnico e tabellare. La squadra, reduce da una prestazione sottotono a Palermo, ha un obiettivo chiaro: riscattarsi e lottare per un posizionamento di vertice.

Il capitano Giacomo Scortica analizza senza veli il recente passo falso della squadra.

“È stato un brutto inciampo e sottolineiamo il fatto che quei due punti erano molto preziosi per un miglior piazzamento nella classe, cioè nel campionato di Poule Promozione“, esordisce Scortica. “È andata male perché non siamo entrati con la giusta determinazione, intensità e non abbiamo mai rispettato le regole prefissate che il coach ci aveva detto durante la riunione prepartita. Andando avanti, non siamo riusciti a trattenerli con la loro fisicità“.

Le parole del leader in campo tracciano un quadro di una partita mai realmente disputata, dove la squadra non è riuscita a mettere in pratica il piano tattico.

Lo sguardo si sposta ora all’impegnativo appuntamento di domenica a Gela, un test di carattere e qualità.

“Ci aspettiamo una sfida molto dura e soprattutto di talento”, prosegue il capitano. “Loro hanno un roster molto bello, lungo e con giocatori esperti come Occhipinti, che l’anno scorso ha firmato il canestro della vittoria con Piazza Armerina. Ci aspettiamo una gara dove noi dovremmo dare il massimo e riscattare un po’ la brutta figura fatta domenica scorsa“.

La reazione del mister dopo l’ultima partita non è passata inosservata in spogliatoio, ed è stata un chiaro segnale per il gruppo.

“Il Coach Inguaggiato era molto, molto arrabbiato perché non abbiamo appunto eseguito quello che c’eravamo prefissati. Giustamente, la partita non è mai iniziata, non abbiamo mai avuto le carte in regola per potercela giocare“.

Con la Poule Promozione ormai nel vivo, il capitano della Dierre fotografa una classifica cortissima e potenzialmente esplosiva, dove ogni dettaglio farà la differenza.

“Mi aspetto una poule dove forse qualcuno potrebbe fare lo scherzetto nei posti sopra la terza. Noi abbiamo Trapani, Nova… siamo tutti e tre a pari punti. Quindi mi aspetto che qualcuno potrebbe fare uno sgambetto all’altro, e vedremo l’assestamento finale“.