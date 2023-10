Basket: esordio casalingo per la Viola. Tutti al Palacalafiore

Si riaprono le porte del PalaCalafiore di Reggio Calabria. Domenica appetitosa e tutta da vivere per gli sportivi e gli amanti del basket. La Pallacanestro Viola affronta l’Orlandina Basket.

Tantissima storia cestistica trasuda dai colori sociali e dal blasone di entrambe le società, in tempi diversi ma con grande impatto nel basket tricolore.

Esordio assoluto in casa per il Coach Federico Cigarini, ex di turno, così come il Capitano dei locali Thomas Binelli.

Gara da ex, altresì, per Coach Bolignano, reggino doc, nelle ultime 3 stagioni alla Pallacanestro Viola, oggi alla guida dei paladini che, in campo, possono vantare sull’estro della guardia Mascherpa, protagonista in Serie B con i colori della Pallacanestro Viola 3 stagioni orsono al primo anno di B del sodalizio nero-arancio.

L’Orlandina è accreditata da tutti gli addetti ai lavori come una delle squadre da battere. Ha perso la semifinale di Coppa Sicilia contro Virtus Ragusa e vinto, in extremis la prima di campionato contro Svincolati Milazzo.

Squadra esperta e con tanti fuori categoria come i vari Palermo,Marini e Simas Jasaitis, giocatore con trascorsi da Eurolega ritornato a Capo D’Orlando dopo i fasti della massima serie.

La Pallacanestro Viola, dal canto suo, arriva carica alla sfida dopo la bella e convincente vittoria ottenuta in casa del Cus Catania all’esordio.

Arbitrano Giorgio Loccisano di Cosenza e Gianmarco Greco di Catanzaro.

Ticketing – Vi ricordiamo che, oltre ad essere aperta la campagna abbonamenti stagionale, i tagliandi della gara sono disponibili sabato, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e domenica dalle ore 16.30.

Trasmissione Tv & Statistiche – La gara verrà trasmessa in diretta sulla pagina social del Media Partner ufficiale del Club, Reggioacanestro.it (RAC) con la telecronaca di Giovanni Mafrici ed in condivisione sulla pagina ufficiale della Pallacanestro Viola.

La medesima sfida, invece, verrà trasmessa, sempre in diretta, sul canale 87 del Digitale Terrestre sulla Tv Ufficiale del Club, Videotouring,in radio sul 104,4 e sul canale social del network.

Per seguire il match, inoltre, vi segnaliamo l’App, creata dalla Federazione Italiana Pallacanestro, “Fip Stats”.

Sarà possibile seguire gratuitamente gli aggiornamenti del punteggio in tempo reale(Il Play by Play) grazie all’Applicazione.

Per il box – score, i marcatori ed ulteriori dettagli, invece, l’App sopracitata prevede un pagamento, al costo di 29.90 per ulteriori dettagli statistici.