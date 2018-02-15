Basket giovanile: il centro tecnico federale fa tappa a Rende
Il Centro Tecnico Federale di basket giovanile fa tappa a Rende, domenica 18 febbraio alla Palestra Quattromiglia: staff tecnico e convocati dei due gruppi
15 Febbraio 2018 - 11:10 | di Michele Favano
Il Centro Tecnico Federale si trasferisce a Cosenza.
Il Referente Tecnico Territoriale Calabria, Simona Pronestì, ha programmato la terza giornata dei Centri Tecnici Federali che sta operando sui giovani del basket di Calabria secondo i dettami della Fip centrale.
La giornata di allenamenti si svolgerà a Rende presso la Palestra Quattromiglia, domenica 18 febbraio 2018.
Lo staff tecnico e medico
Il dirigente del Comitato Regionale è Antonio Tiberi.
Duplice la guida tecnica con i Coaches Giuseppe Cotroneo e Fausto Scerbo.
Sarà presente il formatore Cia, Roberto Viglianisi pronto ad occuparsi del settore arbitrale.
Lo staff medico è composto dal Dottor Giovanni Rosi, dal Preparatore fisico Valerio Tolomeo e dalla fisioterapista Valentina Fregola.
I convocati dei due gruppi
Ecco la lista dei convocati.
ATLETI GRUPPO 1
|Attadia Andrea
|2003
|Pall. Rossano
|Cersosimo Alessandro
|2002
|Cus Cosenza
|Cicero Giuseppe
|2002
|Basket Murialdo
|Coluccio Luca
|2002
|Julitta Basket Tortora
|De Santis Lorenzo
|2002
|SB Crotone
|Defrancesco Ivan
|2002
|Julitta Basket Tortora
|Falzetta Mario
|2002
|Cus Cosenza
|Graziano Antonio
|2003
|Basket Murialdo
|Graziano Luigi
|2002
|Basket Murialdo
|Guerriero Nicholas
|2003
|Basket Rossano
|Mazza Vito
|2002
|Pall. Vibo
|Nicolaio Nico
|2002
|Julitta Basket Tortora
|Pacenza Giuseppe
|2003
|Basket Rossano
|Pedace Cosimo
|2003
|Basket Rossano
|Perfetti Salvatore
|2002
|Basket Murialdo
|Scigliano Antonio
|2003
|Basket Rossano
|Sestito Andrea
|2002
|SB Crotone
|Sosti Alfonso
|2003
|Basket Rossano
|Topia Vincenzo
|2002
|Pall. Vibo
|Torchia Antonio
|2002
|SB Crotone
|Wabenga Josue Sadiki
|2002
|SB Crotone
ATLETI GRUPPO 2
|Agosto Andrea
|2004
|Smaf Catanzaro
|Campolo Daniele
|2004
|Viola Reggio Calabria
|Corapi Mattia
|2003
|Smaf Catanzaro
|Corapi Raffaele
|2003
|Smaf Catanzaro
|De Rito Andrea
|2003
|Pall. Vibo
|De Rito Leonardo
|2004
|ASD Centro Avv Basket
|Guadagnuolo Luigi
|2004
|Micromega Cs
|La Neve Edoardo
|2004
|Basket Rende
|Marino Christian
|2003
|S.Basket Crotone
|Mastria Marco
|2003
|Smaf Catanzaro
|Messina Angelo
|2004
|Viola Reggio Calabria
|Patane’ Andrea
|2003
|S.Basket Crotone
|Scarfò Demetrio
|2004
|Nuova JOLLY RC
|Serpe Giuseppe
|2004
|CUS CS ASD
|Spanò Matteo
|2003
|Smaf Catanzaro
|Tiberi Luca
|2004
|Basket Rende
|Vasta Alessandro
|2004
|Micromega Cs
|Ziino Alessandro
|2004
|Viola Reggio Calabria
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