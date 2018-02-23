Basket giovanile – Stasera la Viola contro la capolista Lamezia
Stasera alle 19.30 la Viola ospita al Centro Sportivo la capolista lametina, vincente nei due precedenti stagionali, in una gara anticipata al sabato
23 Febbraio 2018 - 09:34 | di Michele Favano
Si ritorna in campo. A cinque giorni dalla vittoria nel big match la formazione lametina è pronta per scendere nuovamente sul parquet. Gara anticipata al sabato, per favorire la presenza in prima squadra di qualche atleta della cantera nero arancio.
Due i precedenti stagionali tra le formazioni. Nel primo match grande prova casalinga dei giovani allenati da coach Cotroneo che diedero filo da torcere a Monier & Co. chiudendo la gara con soli 13 punti di scarto sul 61-74. Molto più agevole il ritorno al PalaSparti nella prima giornata di gare a porte chiude dell’impianto lametino, dove i padroni di casa si imposero con il punteggio di 96-69 nonostante l’emergenza indisponibili avuta in quella settimana.
Sarà una partita interessante, i lametini hanno imparato a non sottovalutare nessun avversario e voglio continuare la striscia aperta di vittorie che dura da 10 turni. Dall’altra parte ci sarà una Viola vogliosa di ben figurare al cospetto della capolista. Appuntamento per la palla a due a stasera alle ore 19.30 presso il Centro Sportivo Viola.
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