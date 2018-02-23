Si ritorna in campo. A cinque giorni dalla vittoria nel big match la formazione lametina è pronta per scendere nuovamente sul parquet. Gara anticipata al sabato, per favorire la presenza in prima squadra di qualche atleta della cantera nero arancio.

Due i precedenti stagionali tra le formazioni. Nel primo match grande prova casalinga dei giovani allenati da coach Cotroneo che diedero filo da torcere a Monier & Co. chiudendo la gara con soli 13 punti di scarto sul 61-74. Molto più agevole il ritorno al PalaSparti nella prima giornata di gare a porte chiude dell’impianto lametino, dove i padroni di casa si imposero con il punteggio di 96-69 nonostante l’emergenza indisponibili avuta in quella settimana.

Sarà una partita interessante, i lametini hanno imparato a non sottovalutare nessun avversario e voglio continuare la striscia aperta di vittorie che dura da 10 turni. Dall’altra parte ci sarà una Viola vogliosa di ben figurare al cospetto della capolista. Appuntamento per la palla a due a stasera alle ore 19.30 presso il Centro Sportivo Viola.