di Giuseppe Lo Presti – Siamo giunti al termine della stagione sportiva cestistica 2017/18 con la conclusione anche dei playoff del campionato Free: la Mediterranea corona un sogno durato tre anni.

Domenica 8 Luglio al Palacolor sono state disputate le due finali utili per sancire le prime tre posizioni della competizione provinciale CSI: Just Do It-Stingers per la terza piazza e Mediterranea-Basket Pellaro per la prima posizione.

La finale per il terzo posto: Stingers contro Just Do It

Il match delle 18 vede protagoniste i nero-arancio e i gialli pungiglioni, copione analogo per l’intera sfida: Stingers avanti, Just Do It ad inseguire.

Come nell’ultimo incontro di campionato, il team di coach Labate ha sofferto la fisicità di Geraci e co.

Vince la Stingers 57-42 (Riepilogo: http://justbasket.it/index.php/event/just-do-it-asd-stingers-2/).

L’attesissima sfida tra Mediterranea e Basket Pellaro ci ha regalato molte emozioni soprattutto durante la prima parte di partita.

Coach Marsala schiera in quintetto: De Pietro, Quattrone, Ursolo, Zema e Vero; risponde Viglianisi con: Filippo Latella, Geria, Antonino Latella, Rosace e Romanò.

Pellaro si porta subito in vantaggio trascinato dalla spregiudicatezza dei suoi, ma la maggiore esperienza degli avversari spegne subito le speranze dei giovani pellaresi.

I canestri di seguito di Serra fissano il punteggio del primo quarto sul 15-11.

Prova di forza incredibile del team universitario durante il secondo quarto e le marcature di Zema e Pugliese permettono ai suoi di condurre alla fine del primo tempo con un vantaggio di 19 punti.

Secondo tempo analogo al primo, continua l’allungo della Mediterranea con uno scatenato De Pietro, in ombra nella prima metà di gioco. Colpo di coda finale del Pellaro che rende meno amara la sconfitta grazie alle triple di Rosace e Antonino Latella.

Vince la Mediterranea 74-54 (Riepilogo: http://justbasket.it/index.php/event/mediterranea-basket-pellaro-2/).

Il bilancio della stagione CSI

E’ stato un campionato decisamente più avvincente ed intrigante delle aspettative, combattuto fino all’ultimo instante, inatteso nei risultati e ricco di colpi di scena.

Vorremmo sempre assistere alle scene finali di questa domenica, agli scroscianti applausi per la Mediterranea campione ed al sano supporto dei tifosi sugli spalti per i giovanissimi pellaresi. Domenica è stata la festa della pallacanestro, ovvero tutte queste emozioni unificate.

Grazie per averci seguito durante questo percorso e complimenti alla Mediterranea per la meritata vittoria.