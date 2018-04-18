L’USAP(Uninone Sindacale Allenatori Pallacanestro), come la GIBA per i giocatori, prende posizione in merito all’indagine federale a seguito delle dichiarazioni “social” di coach Marco Calvani con la seguente nota.

“Con stupore e incredulità apprendiamo l’apertura di una indagine federale sulle dichiarazione del coach Marco Calvani. Dire la verità in maniera leale e corretta su un episodio che presenta molti buchi neri e quindi tanti dubbi dovrebbe essere un merito e non una situazione a rischio sanzioni. Inoltre non capiamo come mai su 15 tesserati che hanno firmato e postato sui propri profili social questa lettera l’indagine riguarda solo coach Calvani. Pensiamo ce lo spiegherà il giudice! Tutta l’usap esprime la propria solidarietà a coach Calvani, al suo staff e a tutti i giocatori.

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