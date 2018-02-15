Basket – La Viola torna al PalaPentimele. Al via la prevendita
Aperta la prevendita per Viola Reggio Calabria-Knights Legnano di domenica 18 al PalaPentimele: orari, punti vendita, prezzi e promo per gli studenti
15 Febbraio 2018 - 11:50 | di Michele Favano
I biglietti per la partita MetExtra Reggio Calabria – Knights Legnano, in programma Domenica 18 alle ore 18.00 presso il PalaPentimele, saranno in vendita nelle seguenti modalità:
Presso l’ORANGE STORE del “PIANETA VIOLA”:
Giovedì 15: ore 16.00 – 20.00
Venerdì 16 – Sabato 17 : ore 9.30 -12.30 / 16.00 – 20.00
Presso la Biglietteria del “PalaPentimele” :
Domenica 18 dalle ore 16.00 alle ore 20.00
I tagliandi potranno essere acquistati anche presso i nostri TICKET POINT
CREMERIA SOTTOZERO Corso Vittorio Emanuele, 83, Reggio Calabria RC
CAFE NOIR Via Tommaso Campanella, 36, Reggio Calabria RC
CORDON BLEU Corso Giuseppe Garibaldi, 205, Reggio Calabria RC
N.B: I biglietti per il settore PARTERRE CENTRALE NUMERATO NON potranno essere acquistati presso i Ticket Point ma esclusivamentepresso l’Orange Store o la Biglietteria negli orari sopraindicati
Questi i prezzi:
PARTERRE centrale 18,00 €
12-17 anni PARTERRE centrale € 14.00
0-11 anni PARTERRE centrale € 5,00
PARTERRE laterale € 15,00
12-17 anni PARTERRE laterale € 10,00
0-11 anni PARTERRE laterale GRATIS
TRIBUNA € 10,00
0-11 anni TRIBUNA GRATIS
CURVA CMR € 7
PROMO STUDENTI:
Gli studenti delle SCUOLE SUPERIORI e dell’UNIVERSITÀ’ MEDITERRANEA di Reggio Calabria potranno acquistare il biglietto di TRIBUNA al costo di 5 euro esibendo il proprio tesserino scolastico o dichiarazione sostitutiva del libretto universitario al momento dell’acquisto.
Per poter acquistare il biglietto in formato “RIDOTTO” è obbligatoria l’esibizione in biglietteria di un documento d’identità del minore.
(Foto Maurizio Polimeni)
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