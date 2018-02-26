Basket – La Vis batte Catanzaro e rimane in scia a Lamezia
Gara in ghiaccio già dopo il primo quarto per la Barbecue Vis, che consolida il secondo posto a due lunghezze dalla capolista Lamezia
26 Febbraio 2018 - 09:48 | di Michele Favano
Nessun problema per la Barbecue Vis Reggio Calabria che supera agevolmente la Virtus Catanzaro e consolida il secondo posto in classifica, a due sole lunghezze dalla capolista Lamezia.
Match già in ghiaccio dopo il primo quarto chiuso sul +20 (32-12), con Skurdauskas, Lobasso e Warwick che martellano con continuità la retina avversaria senza sbagliare nulla in fase offensiva. Il vantaggio cresce progressivamente fino al 30’ quando i padroni di casa, privi ieri degli infortunati Barrile e Soldatesca, doppiano gli ospiti (80-40).
Nell’ultima frazione coach Polimeni dà ampio spazio a tutti gli under del roster, con capitan Rizzieri, al rientro, unico senior in campo a fare da chioccia ai vari Spasojevic, Fazzari e Martino. Esordio assoluto per Benedetto Mallamaci, classe 2001, prodotto del settore giovanile bianco/amaranto.
Questo il tabellino del match:
Barbecue Vis Reggio Calabria – Virtus Catanzaro 101-71
(32-12, 59-21, 80-40)
Barbecue Vis Reggio Calabria: Viglianisi, Spasojevic 11, Warwick 19, Skurdauskas 26, Lobasso 21, Rizzieri 15, Neri, Fazzari 3, Martino 4, Mallamaci 2. Allenatore: Polimeni. Assistenti: D’Arrigo e Nusco.
Virtus Catanzaro: Klacar 12, Pallone 15, Angotti 7, Citraro, Scala 8, Commisso 13, Ferragina 8, Naccarato 3, Vitale, Farenza, Contartese 4, Urzino 1. Allenatore: Ceroni.
Arbitri: Politi e Cristarella.
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