Basket – Lamezia esce sconfitta da Palermo

Lamezia al termine di una battaglia esce sconfitta dal PalaMangano di Palermo. I quarti centrali sono determinanti per la vittoria degli uomini di coach Verderosa che accumulano vantaggio fino al +17 e riescono ad arginare la rimonta veemente dei giallo blu che riescono a recuperare fino a due possessi di svantaggio per poi chiudere sotto di nove punti. Inizio equilibrato con entrambe le squadre concentrate più a difendere che offendere. Ne esce una sfida maschia fatta di molti contatti. il più giovane dei fratelli Lombardo indossa i panni di mvp e con il supporto e la sostanza di Williams e le giocate di Gentili permette il sorpasso alla Green.

Dopo 20′ di gioco Palermo conduce 43-37. Terzo quarto da incubo per Lamezia. Coach Ortenzi deve fare i conti con una situazione falli difficile, moltissimi fischi della coppia arbitrale hanno penalizzato i calabresi, costringendoli a giocare senza Gaetano e Stanionis per larghi tratti del match. Palermo ne approfitta e piazza subito il break. Sei punti a testa per gentili e Andrea Lombardo con Lamezia che fatica a trovare la via del canestro. Il terzo quarto finisce 22-13 e la Green si porta avanti di 15 lunghezze sul 65-50. Lamezia sembra alle corde ma da grande squadra ha la reazione giusta. Serata al tiro da dimenticare per i giallo blu che sospinti dalle palle recuperate da Monier piazzano subito il contro break (7-2). Lombardo dall’arco rimette a distanza i locali, ma Stanionis e Rubino rimettono subito in carreggiata Lamezia. (70-61).

Williams risponde con un gioco da tre punti, Stanionis si carica la squadra sulle spalle e continua a bruciare la retina. Giuseppe Lombardo spezza la rimonta lametina con una tripla decisiva con meno di un minuto sul cronometro. Tardiva la risposta di Gaetano che rimette Lamezia a -5. La Green è glaciale dalla lunetta e chiude 84-75. Domenica si replica a campi invertiti. Infatti Lamezia ospiterà Palermo al PalaSparti. Palla a due fissata per le ore 18.00 di domencia 28 maggio.

GREEN PALERMO – BASKETBALL LAMEZIA 84-75

(19-20, 43-37, 65-50)

PALERMO: Vitale, Giancarli 9, Gentili 14, Biondo, Mantia, A.Lombardo 10, Forzano 1, Trevisano 5, G.Lombardo 24, Tagliareni 4, Williams 7. coach Verderosa

LAMEZIA: Mangione, Ragusa, Antonicelli 3, Rubino 11, Fragiacomo, di Gennaro 1, Gaetano 10, Costa 6, Lazzarotti 3, Stanionis 28, Monier 13. coach Ortenzi ass. Desumma prep.

Mascaro