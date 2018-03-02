“La società Basketball Lamezia ha deciso di sollevare dall’incarico di head coach della prima squadra Andrea Pellicanò. Si ringrazia Andrea per il lavoro svolto in questi sei mesi di campionato augurandogli il meglio per il proseguo della sua carriera. Unito a questo anche il general manager,Bruno Bertucci, ha messo in mano al presidente Pisani le proprie dimissioni”. Questo il comunicato del club. La notizia che ha fatto parecchio rumore nel mondo del basket arriva nonostante una classifica comunque abbastanza interessante e le buone possibilità di di tentare il ritorno nella categoria superiore.