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Basket – Lamezia vince e convince. Villa battuto 47-79

Il Basketball Lamezia vince 47-79 sul campo di Villa San Giovanni e si porta in vetta alla classifica: 23 punti per Rubino

06 Dicembre 2017 - 10:43 | di Vincenzo Comi

Un momento della partita di basket tra Villa San Giovanni e Basketball Lamezia

Villa San Giovanni – Basketball Lamezia 47-79
(12-27,24-47,28-60)

Villa: Versace 3, Meduri 4, Vinci 8,Costabile 2, Vazzana 16, Pitasi 3, Barreca, Andolfi, Scordino 4, Costa 7. Coach D’ Agostino

Lamezia: Rappoccio 4, Faranna 14,Marisi, Lazzarotti, Monier 18, Rubino 23, Giuliano,Magni 5, Fragiacomo, Gaetano 13, Serra, Ragusa 1. Coach Pellicanó ass. Adone prep. Mascaro

Arbitri: Loccisano – Riggio.

Reggio Calabria – Lamezia vince sul difficile campo del Villa San Giovanni. Inizio folgorante per i giallo blu lametini che mettono sin dal primo quarto uno scarto importante. Villa fatica a trovare la via del canestro, mentre Lamezia confeziona giocate di alta scuola. Spettacolare l’azione che chiude il primo quarto con coach Pellicanó che disegna la rimessa e Gaetano che vola a schiacciare su suggerimento aereo di Monier.

Lamezia continua a macinare gioco e all’ intervallo lungo è avanti di 23 lunghezze. Nel terzo periodo villa alza definitivamente bandiera bianca non trovando il canestro nei primi 8 minuti di parziale. Rubino è come da consuetudine un cecchino dall’arco dei 6.75 (7 triple per il tiratore lametino). In casa Villesse l’unico in doppia cifra è Vazzana con 16 punti. Lamezia grazie a questa vittoria si accomoda in vetta alla classifica.

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