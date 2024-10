Pallacanestro Viola, Calabrò a CityNow: “Il Supporters Trust è parte integrante della società neroarancio”

Una piacevole intervista con il presidente del Supporters Trust, racconta le azioni dirompenti intraprese insieme ai soci per riportare in alto il mito Viola

La Pallacanestro Viola non si è fermata un attimo dall’interruzione del campionato di C Silver dovuta al covid, un’azione costante a 360° sul fronte della comunicazione, del mercato ed ovviamente del consolidamento interno relativo al fortunato percorso del Supporters Trust.

A tal proposito CityNow Sport ha voluto intervistare in un momento importante il presidente Gabriele Calabrò:

L’ingresso ufficiale nella società è il punto di arrivo della fase preliminare della creazione della nuova Viola, condivisa con il territorio ed i singoli tifosi. E’ quello che abbiamo immaginato quando il patrimonio neroarancio stava per essere disperso e trattato non come meritasse. La città ha di nuovo un patrimonio condiviso dal punto di visto sportivo e sociale. Tutto ciò avviene grazie al lavoro svolto nella stagione conclusa e soprattutto grazie all’abnegazione di Carmelo Laganà, annuncio che molti nuovi imprenditori si stanno avvicinando per aderire al progetto.

Emozioni neroarancio

La mano mi tremava nell’apporre la firma dal notaio, in quel momento rappresentavo 250 soci della stagione scorsa, e di tutte le future adesioni. Un percorso fatto di momenti difficili ed anche esaltanti. Il territorio non conoscendo il progetto, è stato un attimo a guardare alla finestra, quando si è capita la forza prorompente della nostra attività, i tempi sono stati maturi. I tifosi hanno un rappresentante, eventuali passi falsi si eviteranno perché i supporters sono parte integrante della società.

Campagna tesseramento ed abbonamenti

Sono cinque le tipologie di adesione, molti volevano contribuire in maniera più mportante al progetto Viola, tutte le fasce godranno di alcuni benefits proporzionati al tipo di sostegno che verrà dato. Agevolazioni che si andranno ad incrociare con la campagna di abbonamento e di ticketing, vi aspettiamo numerosi sulla nostra pagina per maggiori informazioni: CLICCA QUI

Pianeta Viola

Sulla struttura di via Pio XI c’è grande interesse, la Viola è la massima espressione del basket a Reggio, ha necessità di quello spazio anche per le giovanili, è importante che questo impianto venga ridato al territorio in tempo per l’inizio della stagione sportivo. Per noi sarebbe davvero difficile programmare attività senza una struttura di appoggio.

Roster

L’obiettivo sportivo è quello di creare un gruppo è stato allestito un ottimo roster, un mix di esperienza ed under che hanno dimostrato il loro valore ed hanno bisogno di una piazza come Reggio Calabria per potersi consacrare nel basket nazionale. Puntiamo al consolidamento, volgiamo capire “come funziona” la serie B e dal punto di vista dei costi e le attività da svolgere, il tipo rapporti con la federazione e con la LNP.

Bolignano – Motta

Il duo in panchina Domenico Bolignano – Pasquale Motta, è stata una scelta di cui sono felicissimo, rafforzano il legame identitario con il territorio. Per noi avere persone nate e cresciute umanamente e professionalmente nella città di Reggio Calabria è un vanto, sapere che sono con noi due figure di altissimo livello.

L’evoluzione societaria

La politica step by step di Carmelo Laganà, sposata in pieno da tutti i soci è commisurata alle nostre forze. Imparare da ciò che faremo per mete sicure, pronti ad affrontare sfide nuove. Ci sarà la possibilità di vedere in streaming le partite, per quanto riguarda il pubblico saranno le singole regioni che decidono e stabiliscono i limiti di capienza, siamo in stretto contatto col presidente della FIP Calabria Paolo Surace per adempiere al meglio alle direttive che verranno assegnate.

Reggio sportiva in ottime categorie

Reggio vivrà un anno sportivo frizzante con la BIC Basket in Carrozzina in seria A, la Reggina in B, la pallavolo Reghion in B, l’avvincente campionato di calcio a 5 e la Pallacanestro Viola in serie B, saremo in grado di offrire ai tifosi le migliori condizioni per poter supportare i propri beniamini, abbiate fiducia.

