Pallacanestro Viola, accordo triennale con il nuovo sponsor tecnico

L’accordo di sponsorizzazione triennale tra la societá cestistica reggina e l’azienda italiana leader nel settore del teamwear, prevede la fornitura dell’abbigliamento tecnico e la realizzazione dei kit gara a partire dalla stagione agonistica 2020-2021.

Dalla partnership nascerá la produzione dei nuovi capi tecnici che la squadra e lo staff neroarancio indosseranno e che saranno caratterizzati dall’icona del brand italiano: il Macron Hero. Il logo, ispirato alla punta della lancia ricalca storia e tradizione e riprende i concetti di dinamismo e rapiditá nella prestazione agonistica.

L’intera collezione e il merchandising, articoli free time e accessori per i tifosi saranno presto disponibili per l’acquisto on line presso il Club Store di Macron e i rivenditori autorizzati e attraverso il Supporter Trust Viola con la scontistica dedicata ai soci.

Viva soddisfazione per l’accordo raggiunto è stata espressa dal presidente della Viola dott. Carmelo Laganá: “Non possiamo che essere felici, Macron è un’azienda italiana leader del settore e accompagnerá la Viola del futuro in un percorso sportivo che immaginiamo ricco di successi; siamo certi che i nostri tifosi sparsi in Italia e nel mondo, apprezzeranno le collezioni indossate dai nostri atleti e vestiranno con orgoglio e senso di appartenenza i prodotti del merchandising allo studio del nostro settore marketing insieme a Macron”.

