Basket Pellaro sconfitta dalla Noir

Bella gara tra Noir e Basket Pellaro, malgrado le assenze di Tonino Viglianisi e Milo Geri. I Pellaresi fanno vedere di non temere la Noir partono forte e chiudono in parità i due tempi 34-34. I tiratori della Noir si svegliano, Pellicano e Sergi danno lo stacco alla partita, supportato da un sempre verde Postorino, 33-15,15-8 chiudono la partita per un finale di 82-57. Un grande Attina’ Vincenzo Latella e Patane’ non bastano. Esordio di Davide Rotta classe 99 nei Pellaresi.

Coach Minniti: “Niente da dire sui mie, hanno fornito una buona prestazione tutti senza timore. La Noir una squadra di categoria superiore completa in ogni reparto”.