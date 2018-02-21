Basket – Prevendita biglietti, info per i tifosi della Viola
Prevendita e vendita dei biglietti del settore ospiti per Leonis Roma-Viola, sabato 24 febbraio alle 17 al PalaTiziano: orari e modalità per i tifosi reggini
21 Febbraio 2018 - 12:07 | di Michele Favano
La Viola Reggio Calabria ricorda ai propri sostenitori che la gara contro la Leonis Roma si disputerà in anticipo Sabato 24 Febbraio alle ore 17.00 presso il PalaTiziano di Roma.
La società ospitante ha ufficializzato le modalità d’acquisto per i biglietti del settore ospiti: “I biglietti per il settore ospiti saranno acquistabili presso il botteghino del PalaTiziano il giorno della partita dalle ore 16,00, oppure presso la biglietteria del PalAvenali anche durante la settimana aperta fino a venerdì con i seguenti orari: 9.30 – 13; 14.30 – 19.30” .
( Fonte EurobasketRoma.it)
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