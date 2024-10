Pallacanestro Viola, ulteriormente rinforzato il reparto lunghi

L'atleta proviene dalla Under 18 bolognese, ha molta voglia di far bene nel campionato di C Silver con la maglia neroarancio

La Viola chiude la sua finestra di mercato ufficializzando l’arrivo della giovanissima torre Marco Prunotto. Classe 2001, Prunotto proviene dalle giovanili della Fortitudo Bologna: 203 centimetri di altezza, buona mobilità e ottimo fisico, Marco è un interno dinamico e versatile, dotato di grande atletismo, nonché già abituato al campo in categorie superiori.

Per lui, infatti, 7 gare giocate con la maglia della F in serie A2 l’anno scorso, con 15 minuti di utilizzo. Nella stagione in corso, Prunotto stava disputando una ottima stagione in Under 18 d’eccellenza con la maglia delle aquile bolognesi. Esperienze positive che il ragazzo, adesso, vuole trasferire sul pitturato del PalaCalafiore, al servizio dei gloriosi colori Neroarancio.

Marco Prunotto, ai microfoni di CityNow Sport ha spiegato:

“Sono di origini pugliesi, ed ho vissuto 6 anni a Bologna. Ho avuto la fortuna di giocare con bravi atleti. Sono qui per far bene, vi aspetto numerosi al PalaCalafiore“.