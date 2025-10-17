City Now

Basket: la Redel Reggio Calabria aspetta Mola. Il pensiero di Zampa

"C’è da fare, c’è da migliorare e sappiamo che possiamo farlo”

17 Ottobre 2025 - 08:52 | Comunicato Stampa

Zampa Redel Viola

Palla a due fissata alle 18 di domenica, per la quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone F. La Redel Reggio Calabria ospita il Mola ed a parlare del prossimo match che attende i neroarancio, c’è Mattia Zampa.

Stiamo cercando di affrontare al meglio questa settimana di allenamenti, con Laquintana e Maresca sulla via del recupero. Stiamo recuperando tutti bene”.

Zampa prosegue, evidenziando la crescita della squadra.

A Barcellona, partita tosta esattamente come ci aspettavamo, nel momento di difficoltà abbiamo dato tutti qualcosa di più ed è quello che si è visto. Ma questo non è un punto di arrivo. C’è da fare, c’è da migliorare e sappiamo che possiamo farlo”.

Sul PalaCalafiore il giocatore conclude.

Il nostro impianto? Tra i più belli d’Italia. Mi sto trovando davvero bene a giocare qui

Neroarancio che si apprestano dunque alla sfida di domenica con la consapevolezza di essere sulla buona strada, pronti a dare il meglio contro Mola.

