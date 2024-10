Basket, Reggio Bic: ‘D’Anna-tamente nostra!’

Ilaria D’Anna, punto di forza da sempre della progettualità amaranto è stata riconfermata in maglia Reggio Bic.

Si può dire una delle giocatrici italiane più forte di sempre della disciplina? Assolutamente sì ed è un pensiero comune fuori e dentro il movimento cestistico FIPIC, non solo per chi, come la Reggio Bic, ha visto crescere e brillare, dentro e fuori dal campo, fino a competizioni internazionali, fino alla maglia azzurra il suo talento.

Ilaria D’Anna è una super conferma in vari sensi.

Infatti, non solo è la bandiera della Reggio BiC, ma anche uno dei riferimenti del basket in carrozzina italiano in rosa per la sua grinta, forza e determinazione, dimostrando da anni di essere un elemento insostituibile per la Reggio BiC. L’atleta ex azzurra è stata fondamentale nella passata stagione in almeno tre delle vittorie in campionato, che hanno portato gli amaranto ai playoff scudetto, dimostrando di essere una garanzia di agonismo e leadership, riuscendo a trascinare con sé ad ogni partita qualsiasi compagno di squadra.

È bello constatare il costante apprezzamento che arriva da parte del pubblico, non solo a Reggio Calabria, ma anche nei diversi palazzetti sportivi in Italia, il ché conferma la bellezza e l’ importanza del “lato in rosa” del basket in carrozzina nel nostro campionato di serie A.

L’atleta amaranto è anche un punto fermo per i sui compagni sia dentro che fuori dal campo, e ne è la prova la scorsa stagione che l’ha vista dare grinta e forza specialmente durante l’Eurocup.