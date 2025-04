La Fisiosanisport Reggio Bic si ferma sul più bello, ma è il trionfo del cuore

Non è una sconfitta, è un trionfo del cuore e dell’orgoglio. La Fisiosanisport Reggio Bic scrive la storia e porta Reggio Calabria sul podio d’Europa! In una finale carica di emozioni, i reggini lottano con coraggio ma devono arrendersi all’Amivel, che conquista l’Eurocup 3 con il punteggio di 81-67. Una sfida combattuta fino all’ultimo respiro, che consegna comunque ai colori amaranto un risultato storico e indelebile.

Un’impresa che vale oro

Se a inizio stagione l’obiettivo era “solo” raggiungere la semifinale, oggi la Fisiosanisport può dirsi orgogliosa di essere la seconda forza d’Europa, l’unica squadra italiana a salire sul podio delle tre Eurocup. Una cavalcata straordinaria fatta di sacrifici, di sogni coltivati giorno dopo giorno, che ha portato in alto non solo una squadra, ma un’intera città.

Essere arrivati fino in Turchia, essersi giocati la coppa contro una corazzata come l’Amivel, è una vittoria che va ben oltre il risultato finale. È la dimostrazione che Reggio Calabria, quando sogna in grande, sa anche realizzare l’impossibile.

La cronaca di una finale da batticuore

Il match si apre con la Fisiosanisport Reggio Bic subito aggressiva: Blomquist firma i primi punti e i reggini chiudono il primo quarto avanti 24-21, lasciando intravedere la possibilità dell’impresa. La tensione si taglia a fette e l’Amivel risponde nel secondo quarto, approfittando di alcune imprecisioni e di fischi arbitrali contestati, andando all’intervallo avanti 41-35.

Ma la Fisiosanisport non molla: capitan Sripirom e Pimkorn suonano la carica nel terzo quarto, riportando la squadra a contatto. Tuttavia, un antisportivo e un blackout offensivo permettono agli spagnoli di scappare sul +12. Nonostante gli sforzi e l’orgoglio gettato in campo, nell’ultimo quarto la Reggio Bic non riesce più a ricucire lo strappo.

Il match si chiude sull’81-67, tra gli applausi scroscianti del pubblico e con il cuore gonfio di orgoglio per i ragazzi di coach Cugliandro.

Eroi dentro e fuori dal campo

La cavalcata europea della Fisiosanisport Reggio Bic non è stata solo di squadra: anche le stelle individuali brillano. Juninho Clemente domina le classifiche dei migliori realizzatori (137 punti totali, media 27.4), dei tiri da due e dei minuti giocati. Accanto a lui, Sripirom e Pimkorn, con quest’ultimo miglior tiratore da tre punti della competizione. Non a caso Clemente e Pimkorn sono stati inseriti nel miglior quintetto delle Final Eight.

Una squadra, una città, un sogno che continuerà. La Fisiosanisport Reggio Bic ha dimostrato che con passione, sacrificio e orgoglio si può andare oltre ogni limite. Reggio Calabria oggi guarda l’Europa dall’alto, fiera dei suoi campioni!

I protagonisti di un sogno:

Fisiosanisport Reggio Bic: Pimkorn 19, Likic 2, Carvalho 3, Ivanov, Blomquist 2, Clemente 26, De Horta, Sripirom 15, Messina, Gigli. Coach: Cugliandro.

Club Amivel: Martinez 8, Sandoval 17, Marsh 16, Barba 2, Esparza 36, Balcerowski, Martin, Tahiti 2, Fernandez, Navarro. Coach: Fernandez Lorca.

Parziali: 24-21, 11-20, 18-24, 14-16.

Finale: Amivel 81 – Reggio Bic 67