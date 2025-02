Basket: Farmacia Pellicanò Reggio Bic, stop a Porto Torres

Si interrompe momentaneamente in terra sarda la corsa della Farmacia Pellicanò Reggio Bic verso i playoff scudetto. Nonostante una prestazione superlativa di Pimkorn, i reggini escono sconfitti dal match contro gli Asinara Waves, che confermano il loro stato di forma straordinario e restano in vetta alla classifica insieme a Briantea e Santo Stefano.

La sfida, combattuta per oltre due quarti, ha visto i padroni di casa imporsi con il punteggio di 89-64, trascinati da un dominante Luszynski.

Un primo quarto equilibrato. L’inizio di gara sorride alla Farmacia Pellicanò Reggio Bic, che apre le marcature con Clemente dopo un buon giro palla. La risposta dei sardi non si fa attendere: Efeturk firma il pari, ma subito dopo Pimkorn colpisce dalla lunga distanza. Porto Torres, tuttavia, rimedia immediatamente riportandosi in parità.

Sul 9-5 per i padroni di casa, coach Cugliandro chiama il primo timeout per riorganizzare i suoi. Al rientro in campo, capitan Sripirom accorcia le distanze, ma Porto Torres mantiene il vantaggio.

La Reggio Bic non si arrende, difende con ordine e grazie ai canestri di Clemente e Pimkorn ritrova il pareggio sul 20-20. Il primo parziale si chiude 21-20 per i sardi, dopo uno spettacolare botta e risposta tra le due squadre.

Porto Torres allunga nel secondo quarto. Il secondo periodo si apre con un break di 6-0 per gli Asinara Waves, che mettono in difficoltà gli ospiti. La Farmacia Pellicanò fatica a concretizzare, e i sardi ne approfittano per allungare sul +9. Un errore di Clemente regala un contropiede a Efeturk, che subisce fallo da Pimkorn e va in lunetta.

Coach Cugliandro chiama un nuovo timeout per scuotere i suoi. Al rientro, i reggini provano a reagire, ma gli arbitri fischiano alcuni falli dubbi a loro sfavore.

Un fallo tecnico a Luszynski permette alla Reggio Bic di ridurre lo svantaggio fino al -3, con un Pimkorn in grande spolvero che tiene vive le speranze amaranto.

Tuttavia, Porto Torres torna a spingere, e grazie a un Luszynski implacabile chiude il primo tempo avanti 45-38.

Il terzo quarto segna la fuga sarda Dopo l’intervallo lungo, la Farmacia Pellicanò prova a rimanere in partita: Sripirom realizza un canestro con fallo subito, riportando i suoi a -8. Tuttavia, l’inerzia è ancora dalla parte dei padroni di casa, che sfruttano gli errori avversari e consolidano il vantaggio in doppia cifra. Nel finale di terzo periodo, Porto Torres accelera e si porta sul +16, chiudendo il quarto avanti 68-54.

Porto Torres domina l’ultimo periodo. Nell’ultimo quarto, la Reggio Bic tenta il tutto per tutto, ma gli Asinara Waves dimostrano la propria superiorità fisica e tattica. I sardi aumentano il distacco fino al

+20, pressando a tutto campo e spegnendo ogni tentativo di rimonta dei reggini. Pimkorn continua a segnare dalla lunga distanza, ma non basta: Porto Torres chiude il match con un perentorio 89-64, con Luszynski ed Efeturk protagonisti

assoluti.

La sconfitta conferma i pronostici della vigilia contro la squadra più in forma del campionato. Per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, il cammino verso i playoff si complica, ma la squadra di coach Cugliandro avrà l’occasione di rifarsi nel prossimo match casalingo contro Treviso. Un’occasione per riscattare sia questa battuta d’arresto che la sconfitta dell’andata in Veneto.

Farmacia Pellicanò Reggio Bic

Pimkorn 26 , Likic, Carvalho 6, Ivanov, Blomquist 4 , Clemente 8, D’Anna 2, De

Horta 4, Sripirom 14, Messina.

Coach: Cugliandro

Asinara Waves Porto torres:

Hosseini , Oguz 13, Simula , Efeturk 36, Bobbato, Luszynski 21, Korkmaz 15,

Congiata , Ciciou, Caiazzo 2

Coach Mura

Parziali

21-20, 24-18, 23-16, 21-10

Arbitri

Uldanck Daniele Iaia Massimiliano