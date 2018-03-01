Basket in rosa Calabria: il 4 marzo primo raduno per le giovanissime del 2005
Domenica 4 marzo al Centro Sportivo Viola 'Massimo Mazzetto' un allenamento per le atlete calabresi nate nel 2005, coordinato dal Comitato Regionale Fip
01 Marzo 2018 - 09:16 | di Michele Favano
Il settore femminile del basket calabrese e la sua coordinatrice Lucia Rossi guardano al futuro.
Dopo l’importante raduno svoltosi al Palalumaka nel week-end appena trascorso che ha visto scendere in campo le atlete di Calabria in preparazione al Trofeo delle regioni contro la formazione locale di Coach Katia Romeo, il lavoro sul basket femminile continua.
Il Comitato Regionale Calabria ha programmato un allenamento per atlete nate nel 2005 che si svolgerà domenica 4 marzo 2018 presso il Centro Sportivo Viola “Massimo Mazzetto”.
Le società invieranno le atlete segnalate al team di lavoro coordinato dal Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi.
Lo staff tecnico è composto dagli allenatori Barbara Gemelli e Riccardo Pusateri.
Il preparatore fisico è Valerio Tolomeo accanto al medico sociale Nicola Dattola.
Parteciperanno le atlete segnalate dalle società mediante il criterio dell’autoconvocazione.
Sabato 3 marzo 2018, la Fip Calabria invierà il Comunicato Ufficiale con l’elenco completo delle atlete convocate.
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