Basket in rosa: la prima giornata del Centro Tecnico Federale al Palalumaka
Allenamento e test amichevole con la Lumaka Under 15 per la rappresentativa calabrese nella prima giornata dei Centri Tecnici Federali Femminili
23 Febbraio 2018 - 11:15 | di Michele Favano
Una grande mattinata nel basket in rosa.
Il Centro Tecnico Federale Femminile inizia a riscaldare i motori.
Il Referente Tecnico Territoriale Maurizio Arcudi, ha programmato la prima giornata dei Centri Tecnici Federali Femminili, in programma domenica 25 febbraio 2018 presso la
Palestra Scuola Ibico (PalaLumaka)-Via Enotria di REGGIO CALABRIA.
Dopo un ricco allenamento, la rappresentativa calabrese giocherà un test amichevole con la Lumaka Under 15 Femminile alle ore 11.
La Dirigente del Comitato Regionale, Lucia Rossi si avvarrà di un ricco staff tecnico composto da Giorgio Colarullo, Barbara Gemelli, Massimiliano Modaffari, Antonella Palumbo ed Emiliano Scarcello.
Il Preparatore fisico è Valerio Tolomeo, il medico sociale sarà Nicola Dattola. Sarà presente il formatore del Cna Coach Iracà.
Ecco la lista delle convocate.
ATLETE CONVOCATE
ALFANO VALERIA 05/01/04 CZ CENTRO BASKET
CANGEMI FRANCESCA 01/04/04 ALAN GIOIA TAURO
CAPOGRECO MARIARITA 21/01/04 EUTIMO LOCRI
CAVO CLARA 05/03/03 EUTIMO LOCRI
CENTOFANTI SARA 25/04/04 NUOVA JOLLY RC
CONCOLINO CATERINA 19/05/04 SMAF CATANZARO
DEL VECCHIO GIULIA 17/04/03 EUTIMO LOCRI
GILIONI GIULIA 14/04/04 BASKET PELLARO
LAMANNA ROSARIA 13/05/04 SMAF CATANZARO
MAURO MIRNA 04/05/03 TEAM BASKET KLEOS
MONTEBELLO MARTA 27/12/04 CZ CENTRO BASKET
ONUGHA DEBORAH 25/05/04 NUOVA JOLLY RC
PELLICANO’ FRANCESCA 24/11/03 VILLA S.GIOVANNI
PELLICANO’ GIORGIA PIA 22/06/04 SCHOOL PANTERA RC
PISANI MARTA 17/10/04 ALAN GIOIA TAURO
PREVITERA BENEDETTA 10/06/03 GIO&GIO PALMI
SCOCCHIERI LILIANA 16/06/04 EUTIMO LOCRI
SERAFINO SILVIA 29/11/03 VILLA S.GIOVANNI
SICLARI CHIARA 13/02/03 POL.REGGIO FIAMMA
TRIOLO SILVIA 02/03/04 NUOVA JOLLY RC
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