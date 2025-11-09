Basket Serie B: Brindisi e Ragusa prime. Colpaccio esterno per Messina, Viola KO casalingo. Classifica e risultati
Seconda sconfitta consecutiva per i neroarancio, si allontana la vetta della classifica
09 Novembre 2025 - 22:05 | Redazione
Si è conclusa la 7ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, Girone F. Rende sconfitto dalla capolista Brindisi. Colpaccio esterno del Basket School Messina a Molfetta. Alla Redel Viola non è riuscita la rimonta in casa contro Milazzo. Vittoria esterna di Corato, prossimo avversario dei neroarancio a Castellaneta. Virtus Ragusa mantiene la vetta. Barcellona conquista due punti in casa contro Matera, Monopoli vittorioso a Catanzaro. Riposava la Tecnoeleva Adria Bari.
Dinamo Basket Brindisi – Bim Bum Basket Rende 78-62
Dai Optical Virtus Molfetta – Basket School Messina 82-92
Redel Viola Reggio Calabria – Svincolati Milazzo 68-74
Castellaneta – Corato 79-83
Mola New Basket – Virtus Ragusa 87-104
Barcellona Basket – Virtus Matera 86-73
Basket Catanzaro Academy – Basket Monopoli 81-82
Turno di riposo per la Tecnoeleva Adria Bari
Classifica Serie B – Girone F
Virtus Ragusa 12
Dinamo Basket Brindisi 12
Basket School Messina 10
Basket Monopoli 10
Virtus Matera 8
Virtus Molfetta 8
Redel Viola 6
Svincolati Milazzo 6
Valentino BK Castellaneta 6
Basket Corato 6
Basket Academy Catanzaro 4
Barcellona Basket 4
Tecnoeleva Adria Bari 2
Bim Bum Basket Rende 2
Mola New Basket 0
Prossimo turno, 8ª giornata
Tecnoeleva Adria Bari – Basket Academy Catanzaro
Bim Bum Basket Rende – Virtus Molfetta
Virtus Matera – Mola New Basket
Virtus Ragusa – Valentino BK Castellaneta
Basket Monopoli – Dinamo Basket Brindisi
Basket School Messina – Barcellona Basket
Basket Corato – Redel Viola Reggio Calabria
Turno di riposo per gli Svincolati Milazzo