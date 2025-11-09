La Redel Viola prova la rimonta, Milazzo conquista il Palacalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato gli Svincolati Milazzo per la settima giornata di Serie B interregionale Girone F, al PalaCalafiore. Per Coach Cadeo era assente Agbortabi, ritrovato invece Laquintana. La squadra di Coach Priulla ha dominato le prime due frazioni di gioco. Il terzo quarto è stato gestito meglio dai neroarancio, riportando un certo equilibrio sul parquet. Nell’ultima frazione c’è stato un risveglio dei tiratori della Viola che ha portato il punteggio sul -4, ma è stata solo un’illusione. I siculi hanno conquistato i due punti in classifica in palio.

PRIMO QUARTO

Lo starting five neroarancio: Fernandez, Maresca, Marini, Laquintana, Fiusco. I primi tre punti sono di Rimsa. Risposta immediata di Fernandez. Maresca per il 5 a 3 dei padroni di casa. La tripla di Bolletta vale il 5 a 6. Anche Lalic va a segno per il +4 di Milazzo. Maiorana per il 5 a 12 degli ospiti. Bolletta porta il vantaggio sul +10. Coach Cadeo chiama Time Out. Fernandez in penetrazione segna e guadagna un libero che trasforma. Lalic dalla lunga distanza. Rimsa segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero. A Laquinanta risponde Rimsa. Marini da sotto per il -11. Marangon, due su due dalla lunetta. A Paulinus risponde Marangon. Clark segna in sospensione. Bolletta per il 16 a 29. Si chiude su questo punteggio il primo quarto di gioco.

SECONDO QUARTO

Malual per gli ospiti, risponde Paulinus. Diversi errori per entrambe le compagini. Malual segna e subisce fallo e trasforma il libero. Malual schiaccia per il 18 a 36. Coach Cadeo chiama Time Out. Maiorana per Milazzo. Rimsa dalla lunetta, due su due. Marini subisce fallo, uno su due. Fernandez guadagna la lunetta, due su due ai liberi. Tripla di Costa. Laquintana in sospensione. Costa da tre. Laquintana recupera palla e segna. Costa ancora dalla lunga distanza. Laquintana due su due ai liberi. Tripla di Maresca. Si va all’intervallo lungo sul 30 a 49.

TERZO QUARTO

Diversi errori per compagine. Fernandez subisce fallo, due su due dalla lunetta. Laquintana dalla lunetta, due su due. Tripla di Costa. Marangon per il +20 degli ospiti. Marangon subisce fallo, dalla lunetta fa due su due. Marini dalla lunetta, uno su due. Marini da sotto per il -19 neroarancio. Lalic dalla lunga distanza. Laquintana guadagna la lunetta, due su due. Tripla di Zampa. Un errore per compagine. Fernandez guadagna la lunetta, uno su due. Marangon per gli ospiti. La terza frazione di gioco termina 43 a 61 per Milazzo.

ULTIMO QUARTO

Tripla di Fernandez. Clark dalla lunetta, uno su due. Marangon appoggia a canestro. La tripla di Maresca vale il -13. Spada in penetrazione per il 50 a 65. Maiorana in penetrazione. Coach Cadeo chiama TIme Out. Clark segna e guadagna il libero, che trasforma. Tripla di Laquintana per il -11 della Viola. Coach Priulla chiama Time Out. Clark in penetrazione. Tripla di Fiusco. Clark porta la Viola sul -4 a 3:35 dal termine. Coach Priulla chiama Time Out. Tripla di Costa. Rimsa dalla lunetta, due su due. Laquintana piazza la tripla del -5 a meno di due minuti al termine. Malulal segna e guadagna la lunetta trasformando il libero. Coach Cadeo chiama Time Out. Diversi tentativi di tiro dalla lunga distanza dei neroarancio. Laquintana da sotto. Risultato finale 68 a 74 a favore degli Svincolati Milazzo.

Il tabellino

Redel Viola Reggio Calabria – Svincolati Milazzo 68-74 (16-29, 14-20, 13-12, 23-13)

Arbitri: Greco di Catanzaro e Catania di Barcellona Pozzo di Gotto