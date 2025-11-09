Redel Viola, coach Cadeo post Milazzo: ‘Dobbiamo iniziare le partite più concentrati’

L’allenatore della Pallacanestro Viola in conferenza stampa ha illustrato nei minimi dettagli l’andamento della sconfitta contro gli Svincolati Milazzo, indicando nuovamente come già accaduto contro Castellaneta, la strada per ritornare alla vittoria.

“È stata una gara dove all’inizio Milazzo è stato molto brava ad essere aggressiva e a sfruttare quello che è stato il metodo arbitrale, che era uguale per tutti, ma Milazzo ha fatto meglio di noi a sfruttarlo perché ha lasciato giocare da tutte e due le parti. In più hanno avuto questa serie di canestri da tre punti all’inizio che veramente hanno messo in difficoltà. Di contro noi, abbiamo messo troppo capire qual era il metro arbitrale e purtroppo anche nei buoni tiri che abbiamo costruito non abbiamo fatto canestro, specialmente da tre punti. E lì piano piano si è creato questo divario, fatto anche da delle distrazioni nostre che ci portiamo indietro, tipo dei passaggi banali, tagliafuori non fatti, disattenzione su quelle che erano le caratteristiche dei giocatori che ben conoscevamo e se ne sapevamo che comunque arrivavano con dei giocatori in gran forma. Nelle ultime tre partite hanno fatto più di 90 punti come media. Nel terzo e nel quarto abbiamo giocato alla pari, meglio poi nel quarto quarto. Quindi c’è stata sicuramente una reazione positiva, sia su tutto l’aspetto tecnico che mentale”.