Il mondialino per gli Under 18 includerà il talento reggino di casa Lumaka attualmente giocatore della Betaland Capo d’Orlando

Matteo Laganà, giocatore nato e cresciuto in casa Lumaka con piccole parentesi al Val Gallico ed all’Armani Milano tra A1 e Serie B è stato selezionato per il mondialino di Mannheim in Germania. Il giocatore è attualmente in forza alla Betaland Capo d’Orlando.

Mattia Palumbo e il rinvio della sfida di A2

Tra i convocati c’è anche Mattia Palumbo, classe 2000 della Remer Treviglio: per questo motivo è stata rinviata la sfida di A2 tra i lombardi e la Viola nel prossimo turno di A2.

La nota Fip

Il Settore Squadre Nazionali Giovanili, in occasione del raduno e della successiva partecipazione all’Albert Schweitzer Tournament 2018 della Nazionale Under 18 Maschile in programma a Roma dal 26 marzo 2018 fino al 30 dello stesso mese e a Mannheim e Viernheim (GER) dal 30 marzo all’8 aprile 2018, convoca i seguenti atleti e il seguente staff:

Convocati e staff della Nazionale Under 18

Atleti convocati:

Battistuzzi Leonardo (2000, A, Rucker San Vendemiano)

Bortolani Giordano (2000, G, Pall. Olimpia Milano)

Cipolla Alessandro (2000, G, Pallacanestro Reggiana)

Conti Luca (2000, A, Aquila Basket Trento 2013)

Costi Cosimo (2000, G, Mens Sana Basketball Academy)

Czumbel Erik Norbert (2000, P, Aquila Basket Trento 2013)

Da Campo Leonardo (2001, C, Oxygen Vicenza)

Del Chiaro Angelo (2001, C, Pistoia Basket 2000)

Dellosto Nicolo’ (2000, A, Pallacanestro Reggiana)

Dieng Omar (2000, A, Scaligera Basket Verona) – in raduno dal 27 marzo 2018

Graziani Matteo (2000, A, Pall. Don Bosco Livorno)

Ladurner Maximilian (2001, C, Aquila Basket Trento 2013)

Lagana’ Matteo (2000, P, Orlandina Basket)

Miaschi Federico (2000, G, Reyer Venezia Mestre)

Palumbo Mattia (2000, G, Blu Basket Treviglio)

Parravicini Matteo (2001, P, Pallacanestro Varese)

Atleti a disposizione:

Acunzo Mattia (2000, A, Kennedy Catholic High School)

Chessari Roberto (2000, G, Virtus Pall. Bologna)

Chinellato Riccardo (2000, A, Team Abc Cantu’)

Cremaschi Lorenzo (2000, C, Pol. Derthona Basket)

Deangeli Lodovico (2000, A, Basketrieste)

Deri Lorenzo (2001, P/G, Virtus Pall. Bologna)

Filoni Niccolo’ (2001, G, Oxygen Vicenza)

Ianelli Giovanni (2000, P, Stella Azzurra Roma)

Ianuale Niccolo’ (2001, A, Pall. Moncalieri San Mauro)

NB: solo 12 atleti prenderanno parte all’Albert Schweitzer Tournament 2018

Staff:

Capo Delegazione: Perra Bruno (dal 28 marzo all’8 aprile 2018)

Allenatore: Capobianco Andrea

Assistente Allenatore: Di Meglio Vincenzo

Assistente Allenatore: Nunzi Luciano

Preparatore Fisico: Guderzo Paolo (dal 28 al 30 marzo 2018)

Medico: Marcangeli Guido

Fisioterapista: Ferri Francesco