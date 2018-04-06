Novità in casa Viola da ciò che si evince dal pezzo di oggi 6 aprile, della Gazzetta del Sud, con il bonifico infatti effettuato sul conto corrente della Lega Nazionale Pallacanestro, di importo pari a centomila euro, è stata integrata la fideiussione riconosciuta dopo nove mesi “non regolare”.

Il patron Giancesare Muscolino, il presidente Raffaele Monastero e di conseguenza la Viola Basket (chiamata in causa per “responsabilità oggettiva” e non “diretta”) dimostrano così la loro piena e assoluta buonafede e la posizione di “truffati”, dopo aver già denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria il broker che aveva venduto la fideiussione estiva, regolarmente pagata con assegni bancari dall’imprenditore gioiese.

Insomma, considerato che nessun tesserato ad oggi abbia chiesto escussione della fideiussione a garanzia, adesso tecnicamente ripristinata, cadrebbe l’ipotesi di illecito o frode sportiva o vantaggio nei confronti di terzi.

Lunedì prossimo, nel corso della prima udienza, il Tribunale Federale ne prenderà certamente atto, valutando positivamente la condotta reggina nella sentenza che dovrebbe comunque arrivare nella prossima settimana.