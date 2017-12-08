Terzo impegno casalingo consecutivo per la Barbecue Vis Reggio Calabria. I bianco/amaranto di coach Polimeni, detentori del primato in classifica insieme al Basketball Lamezia e alla Bim Bum Basket Rende, riceveranno domani, in uno dei due anticipi della nona giornata, l’Eraclesofà Italia Villa San Giovanni, compagine che attualmente occupa il quinto posto della graduatoria. Un match insidioso per Rizzieri e compagni, contro una squadra esperta, desiderosa di riscatto dopo la fresca batosta (-32) subita da Lamezia nel recupero infrasettimanale di martedì scorso.

La Vis di questo periodo, però, pur rispettando tutti, non può che temere solo se stessa. I reggini hanno ormai acquisito consapevolezza del loro enorme potenziale e non hanno alcuna intenzione di perdere colpi nella serratissima lotta al vertice con le più accreditate concorrenti al salto di categoria.

Le parole di Fabio Fazzari

Fabio Fazzari, uno degli under del gruppo, dal minutaggio sempre più crescente, presenta così la gara contro i villesi: “Le vittorie si costruiscono durante gli allenamenti settimanali, e devo dire che questa settimana ci siamo allenati veramente bene per affrontare Villa al meglio. Loro sono una squadra ostica, fatta da gente di qualità che gioca insieme da tanti anni. I vari Vinci, Meduri e Barreca non li scopro certo io. Senza dimenticare Vazzana e Scordino. Dobbiamo scendere sul parquet col giusto piglio e la giusta concentrazione per fare nostra la partita e difendere il primato”.

All’andata (era il 21 ottobre) la Vis s’impose al PalaPentimele col punteggio di 74-66.

Palla a due, palazzetto e arbitri

Palla a due domani, sabato 9 dicembre, ore 18, al PalaBotteghelle.

Arbitrerà la coppia tutta lametina composta da Antonio Caputo e Christian Cozzoli.