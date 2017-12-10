Vittoria netta della Barbecue Vis Reggio Calabria che regola senza eccessivi patemi l’Eraclesofà Italia Villa San Giovanni e prosegue spedita la propria marcia in testa alla classifica. Soltanto nei primi minuti gli ospiti hanno battagliato punto a punto, mettendo anche la testa avanti in un paio di circostanze. Poi la Vis ha preso il largo progressivamente, chiudendo di fatto il match già all’intervallo lungo (49-23). Skurdauskas (26), Lobasso (20) e Warwick (15) hanno imperversato in fase offensiva, col gli ospiti che, al di là di un mini parziale di orgoglio (9-0) a inizio terzo quarto, non sono mai riusciti a impensierire seriamente Rizzieri e compagni.

Nel finale, a risultato abbondantemente acquisito, entrambi i coach hanno dato spazio agli under con Fazzari, Martino e Bombino da un lato, Versace, Abruzzini, Andolfi e Cernescu dall’altro tutti in campo contemporaneamente fino alla sirena finale.

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Questo il tabellino del match:

Barbecue Vis Reggio Calabria – Eraclesofà Italia Villa San Giovanni 86-59

(27-15, 49-23, 66-40)

Barbecue Vis Reggio Calabria: Barrile, Soldatesca, Viglianisi 8, Warwick 15, Skurdauskas 26, Lobasso 20, Spasojevic 8, Rizzieri 5, Neri 2, Martino, Bombino, Fazzari 2. Allenatore: Polimeni. Assistenti: D’Arrigo e Nusco.

Eraclesofà Italia Villa San Giovanni: Meduri 9, Vinci 10, Vazzana 2, Barreca 4, Costa 12, Versace, Abruzzini, Costabile 8, Pitasi 7, Andolfi 4, Scordino 1, Cernescu 2. Allenatore: D’Agostino. Assistenti: Pensabene e Modaffari.

Arbitri: Caputo e Cozzoli.