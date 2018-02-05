Basket – Viola-Cagliari, prevendita attiva. Modalità e prezzi
Partita giovedì 8 febbraio alle 20.30 al PalaPentimele: biglietti all'Orange Store, alla biglietteria e nei nuovi ticket point, con promo per gli studenti
05 Febbraio 2018 - 10:41 | di Michele Favano
I biglietti per la partita MetExtra Reggio Calabria –Dinamo Cagliari , in programma Giovedì 8 Febbraio ore 20.30 presso il PalaPentimele, saranno in vendita nelle seguenti modalità:
Presso l’ORANGE STORE del “PIANETA VIOLA” :
Lunedi 5 : 16-20
Martedi 6 / Mercoledi 7 : 9.30-12.30 / 16.00 – 20.00
Giovedì 8 : 9.30 – 12.30
Presso la Biglietteria del “PalaPentimele” :
Giovedi dalle ore 18.00 ore 20.30
I tagliandi potranno essere acquistati anche presso i nuovi ticket point :
CAFE NOIR Via Tommaso Campanella, 36, 89127 Reggio Calabria RC
CORDON BLEU Corso Giuseppe Garibaldi, 205, 89125 Reggio Calabria RC
N.B: I biglietti per il settore PARTERRE CENTRALE NUMERATO NON potranno essere acquistati presso i Ticket Point ma esclusivamente presso l’Orange Store o la Biglietteria negli orari sopraindicati
Questi i prezzi
PARTERRE centrale 18,00 €
12-17 anni PARTERRE centrale € 14.00
0-11 anni PARTERRE centrale € 5,00
PARTERRE laterale € 15,00
12-17 anni PARTERRE laterale € 10,00
0-11 anni PARTERRE laterale GRATIS
TRIBUNA € 10,00
0-11 anni TRIBUNA GRATIS
CURVA CMR € 7
PROMO STUDENTI:
Gli studenti delle SCUOLE SUPERIORI e dell’UNIVERSITÀ’ MEDITERRANEA di Reggio Calabria potranno acquistare il biglietto di TRIBUNA al costo di 5 euro esibendo il proprio tesserino scolastico o dichiarazione sostitutiva del libretto universitario al momento dell’acquisto.
Per poter acquistare il biglietto in formato “RIDOTTO” è obbligatoria l’esibizione in biglietteria di un documento d’identità del minore.
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