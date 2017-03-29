Il Basketball Lamezia apre le porte del PalaSparti all’intrattenimento

Sabato 1 aprile, durante l'intervallo di gara 1 di finale playoff, sei pattinatrici dell'asd Pattinaggio Lamezia si esibiranno sul parquet

Sabato 1 Aprile in occasione di gara 1 di finale playoff, durante l’intervallo, l’asd Pattinaggio Lamezia porterà in campo lo spettacolo. Dopo lo spettacolo offerto in gara 3 di semifinale in campo e sugli spalti la società giallo blu vuole creare un’atmosfera ancora più coinvolgente. Sei le ragazze che “danzeranno” sui pattini (Ilenia Graziano, Valeria Raccuglia, Viviana Raccuglia, Olga Morelli, Federica Villella e Francesca Gaetano) sulle note di “I get knocked down” porteranno sul parquet il colore ed il calore del tifo giallo blu!

Basketball Lamezia e Pattinaggio Lamezia vi aspettano Sabato 1 Aprile a partire dalle ore 20.30.

Anche il “Pattinaggio Lamezia” è pronto alla battaglia!!!