La società Basketball Lamezia non si ferma mai. Nella calda estate lametina promuove un torneo 3vs3 come partner di Basket on the Beach.

Torneo che si svolgerà il 19 e 20 di Agosto come una formula molto accattivante e tutta da scoprire. Infatti le squadre potranno essere composte da tesserati Fip, solo se Under 16, mentre per i non tesserati l’iscrizione è libera senza limiti di età. Il regolamento del torneo si rifarà a quello ufficiale dello streetball Fisb consultabile al link:http://www.fisb-streetball.it/wp-content/uploads/sites/5/2016/04/Regolamento-Ufficiale-FIBA-3×31.pdf.

Un torneo come già preannunciato sostenuto dal Basketball Lamezia che in questi giorni sta perfezionando il roster con cui ritenterà la scalata alla serie B.Il presidente Carmelo Pisani ha manifestato la sua felicità nel supportare questo progetto: “Siamo affamati di basket. Appena ci hanno proposto la partnership in questo torneo abbiamo subito accolto le richieste di Basket on the beach.

E’ periodo di vacanza per tutti ma noi stiamo preparando una squadra che infiammerà nuovamente i nostri supporters e ci permetterà di riprovare a conquistare la tanto desiderata serie B.

Questo torneo inoltre ci darà la possibilità di scaldare i motori in vista della ripresa delle attività”