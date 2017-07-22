Il Basketball Lamezia comunica di aver raggiunto l’accordo anche per la prossima stagione con il totem Gennaro Rubino.

CHI È – Non ha certo bisogno di presentazioni il tiratore lametino, dopo un quarto di secolo di carriera. Gennaro ancora una volta ha mostrato quanto voglia ha di scendere in campo per la sua città nonostante la carta d’identità remi contro di lui. Il cecchino lametino è pronto ad infuocare il “suo” PalaSparti a suon di triple. Un’ altro colpo di peso per la dirigenza giallo blu che non può proprio fare a meno dei suoi uomini di fiducia. Abbiamo sentito Gennaro all’ indomani della firma:

“Non potevo proprio smettere dopo quello che abbiamo fatto lo scorso anno. Pensavo fosse l’ultima opportunità per me, ma la società mi ha dimostrato che le sconfitte ci possono dare la forza per raggiungere obiettivi ancora più grandi. Sono qui anche quest’anno per realizzare il sogno che ci è sfuggito di mano a Fabriano”

NOTES – Una vera e propria storia d’amore per Rubino con la squadra della sua città. Gennaro ha iniziato con l’Amatori Sambiase, passando per Neocastrum di Amatruda e Blue Team ’88 di Latelli. Poi la scalata nei campionati senior con gli anni di Virtus Lamezia tra C2 e C1 fino ad arrivare ai giorni nostri con il Basketball Lamezia. Ha vestito praticamente tutte le maglie della sua città. In Carriera Rubino ha indossato anche le canotte di Pianopoli,Soverato e Rosarno.

(tra C2,C1 e DNC)