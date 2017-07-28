Una storia tutta da scrivere INSIEME agli splendidi tifosi che hanno accompagnato i gialloblu ad un passo dalla serie B.

È proprio da li che si ricomincia ha detto il presidente Pisani. Abbiamo fortemente voluto la creazione di questa tessera per dare il giusto peso allo spettacolo offerto al PalaSparti. Oltre che una partita di basket lo scorso anno abbiamo messo in scena una vera e propria rappresentazione teatrale.

In vista della prossima stagione, la società ha deciso di riproporre la formula già adottata nella fase nazionale della scorsa stagione con delle modifiche molto importanti.

La tessera socio-sostenitore proposta quest’anno infatti permetterà ai possessori, di usufruire di alcuni sconti esclusivi presso le attività commerciali convenzionate ma soprattutto di assistere alle partite casalinghe del Basketball Lamezia. Tutte le info verranno pubblicate a breve.

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