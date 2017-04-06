Basketball Lamezia si laurea campione di Calabria

VIS REGGIO CALABRIA – BASKETBALL LAMEZIA 49-66

(12-11, 27-21, 43-49)

VIS: Costantino, Tramontana 13, Arillotta 6, Rizzieri 8, Lobasso 3, Catanoso 5, Caccamo, Warwick 14,Romeo, Dattola. Coach D’Arrigo ass. Farina

LAMEZIA: Mangione, Bosone, Ragusa, Antonicelli 10, Rubino 7, Fragiacomo, di Gennaro 13, Gaetano 11, Costa 2, Lazzarotti, Stanionis 14, Monier 9. Coach Ortenzi ass. Desumma prep. Mascaro

Arbitri: Nocera – Riggio.

REGGIO CALABRIA – Vittoria e trionfo per il Basketball Lamezia che vince anche gara 2 succedendo proprio alla Vis nell’albo d’oro delle vincitrici della Serie C silver. Lamezia lotta per tre quarti poi la Vis cala vistosamente e i lametini sospiti dal trio Gaetano-Antonicelli-Rubino chiudono la contesa. Onore alla Vis che per due frazioni è riuscita a mantenere il comando del match. Stagione meravigliosa per i giallo blu che concludono in festa con un seguito di 200 tifosi che hanno colorato di giallo blu il Palabotteghelle di Reggio Calabria. Sfida intensa e nervosa con tanti errori, la Vis dopo un primo quarto di equilibro trova il vantaggio e lo mantiene fino alla sirena di metà tempo. Costa è stoico entrando nel match nonostante l’infortunio con minuti di qualità. Il terzo quarto è la frazione della riscossa per i lametini che piazzano il break che risulterà definitivo. Stanionis gravato di 3 falli sin dal secondo quarto è costretto alla panchina uscendo definitivamente dal match. Monier in difficoltà trova lo sprint giusto sul piu’ bello annullando un Tramontana fino a quel momento straripante. di Gennaro è fondamentale con i suoi canestri ma il break lo piazzano i due under lametini Antonicelli e Gaetano, tagliando a fette la difesa regina. Lamezia vola sulla doppia cifra di vantaggio lasciando i locali al palo. Vittoria meritata per la troupe di coach Ortenzi che corona una cavalcata favolosa.

Appuntamento ora per lo spareggio interregionale in programma a Salerno sabato 22 aprile contro la vincente tra Perugia basket e Foligno.