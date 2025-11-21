Ancora una tragedia sulla SS 106 in Calabria: donna di 66 anni perde la vita

A nulla è servito il viaggio in ospedale per cercare di salvarla. La donna era alla guida di un'auto che si è scontrata con un furgone

Una donna di 66 anni di Steccato di Cutro (Crotone) ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio sulla statale 106.

Il sinistro si è verificato a Belcastro , al confine tra le province di Crotone e Catanzaro , tra una utilitaria e un furgone.

La donna alla guida dell’auto è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Catanzaro dov’è morta poco dopo.

Indagini e disagi sulla statale 106

Le indagini per ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente sono affidate ai Carabinieri della compagnia di Sellia Marina. La viabilità sulla statale 106 ha subito forti rallentamenti in conseguenza dell’incidente, rientrati in serata.

