Ancora una tragedia sulla SS 106 in Calabria: donna di 66 anni perde la vita
A nulla è servito il viaggio in ospedale per cercare di salvarla. La donna era alla guida di un'auto che si è scontrata con un furgone
21 Novembre 2025 - 07:22 | Comunicato Stampa
Una donna di 66 anni di Steccato di Cutro (Crotone) ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio sulla statale 106.
Il sinistro si è verificato a Belcastro , al confine tra le province di Crotone e Catanzaro , tra una utilitaria e un furgone.
La donna alla guida dell’auto è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Catanzaro dov’è morta poco dopo.
Indagini e disagi sulla statale 106
Le indagini per ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente sono affidate ai Carabinieri della compagnia di Sellia Marina. La viabilità sulla statale 106 ha subito forti rallentamenti in conseguenza dell’incidente, rientrati in serata.
Fonte: Ansa Calabria