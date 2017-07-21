È ormai tutto pronto per la 25esima edizione dedicata al festival del peperoncino, che si terrà dal 6 al 10 settembre 2017. Il Festival di quest’anno sarà più piccante che mai. Quest’anno a pubblicizzare l’evento è stata chiamata la più nota showgirl dello showbiz italiano, benché lei sia un’argentina purosangue: la bellissima Belen Rodriguez.

La ex moglie del ballerino Stefano De Martino atterrerà nella piccola località di Diamante nella serata inaugurale, il 6 settembre, ma solo per la durata del taglio della torta che però avverrà in presenza di numerosi fotografi e telecamere. Tanto però basterà affinché la manifestazione, come già successo in passato, abbia risonanza mediatica nazionale.

L’organizzazione e i finanziamenti

L’evento è stato, come sempre, organizzato dall’Accademia italiana del peperoncino, che ha sede nella cittadina, e negli ultimi anni ha fatto registrare un numero di presenze da capogiro, grazie anche all’investimento di una cospicua somma, ottenuta grazie all’elargizione di fondi privati e pubblici (la Regione Calabria finanzia il 50% del progetto).

Sul sito ufficiale, inoltre, si leggono almeno altre due anticipazioni. La prima è un’iniziativa in ricordo di Cino Tortorella, scomparso di recente e grande amico del Peperoncino Festival, ossia una mostra di uova decorate e dipinte con tematiche piccanti, realizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale Ovo Pinto di Civitella del Lago; la seconda riguarda cinque nuovi bandi: “Principe gourmet”; “Cinema piccante”; “Premio migliore tesi di laurea sul peperoncino”; “Premio televisione & turismo”; “Premio di poesia Versi Pic”.

La finale regionale dei mangiatori di peperoncino

Oggi invece, venerdì 21 luglio a Diamante, andrà in scena la finale regionale dei mangiatori di peperoncino. L’appuntamento è alle ore 16 nella Piazzetta Savonarola davanti al mare con lo splendido scenario dell’isola di Cirella.

Otto partecipanti si contenderanno il titolo di “campione regionale”, tutti maschi, cinque calabresi e tre turisti fra i quali Giancarlo Gasparotto di Monza, campione italiano in carica. Come sempre a dirigere l’incontro ci sarà l’attore Gianni Pellegrino nelle vesti di Re Peperoncino. Con i suoi interventi incoraggerà i partecipanti e, momento per momento, racconterà in diretta lo svolgimento della gara. Trenta minuti la durata della competizione. Ai partecipanti saranno forniti piattini con cinquanta grammi di peperoncino vincerà chi mangia il maggior numero di piattini.

Il primo e il secondo classificato saranno ammessi alla finale nazionale in programma il 9 settembre durante la venticinquesima edizione del Peperoncino Festival.

La gara sarà seguita da una troupe di Raiuno e andrà in onda a metà agosto nel programma Linea Verde.

All’appuntamento di venerdì ci sarà anche la troupe di “Decidilo” con Guillermo Catalano un presentatore molto noto in Argentina che sta curando per conto dell’Enit una serie di trasmissioni twitter, facebook e instagram con tre milioni di seguaci.

«Una presenza dovuta – spiega Veronica Morello dell’Enit -, visto che il Festival di settembre è tutto dedicato all’Argentina con Belen Rodriguez, rappresentanti del calcio argentino e l’Ambasciatore di Argentina a Roma».

Fonte: Corriere della Calabria