Benedetto: ‘Viola poco concreta’

“Ha vinto la squadra più concreta, quella che è riuscita a capitalizzare tutte le occasioni create nell’arco della gara”. E’ l’analisi di coach Giovanni Benedetto sul match di ieri sera giocato al PalaSojourner e vinto da Rieti. “E’ stata una partita affrontata in maniera estremamente aggressiva da entrambe le squadre – dice Benedetto -. Entrambi abbiamo cercato di limitare i punti di riferimento offensivi, soprattutto sugli esterni. Nel secondo quarto, Rieti ci ha messi in grande difficoltà, abbiamo subito molto il nostro avversario che ha limitato tutte le nostre iniziative, ribaltando la gara che inizialmente era a favore nostro. Abbiamo sofferto troppo”. La partita, secondo il coach, è stata “decisa proprio nel secondo quarto. E’ stato lì che abbiamo subito in maniera esagerata le incursioni del nostro avversario e sprecato una infinità di occasioni. Il resto della gara è stato equilibrato. Abbiamo sbagliato, dovevamo essere più incisivi e duri. Ed ha vinto Rieti che è stato più concreto in campo”.