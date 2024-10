Bergamotto sempre più ‘Oro di Calabria’. Vicino il riconoscimento patrimonio Unesco

Un lungo percorso che si avvicina alle ultime tappe. Si avvicina per il bergamotto il riconoscimento del prezioso agrume quale patrimonio dell’umanità.

“È un percorso sempre più dinamico: infatti, oltre ad una prossima riunione romana, è in previsione la presenza in città di esponenti dei Ministeri della Salute, della Cultura e dell’Agricoltura. Riteniamo – rilancia Pizzi – che questa azione congiunta possa rappresentare un passaggio fondamentale per raggiungere, nel 2020, l’obiettivo per il quale stiamo lavorando e che sempre più trova condivisione dai sindaci della zona e da diverse realtà associative”.