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Il Bergamotto di Reggio Calabria incontra l’Europa

Al Parlamento Europeo si parlerà di Bergamotto di Reggio Calabria IGP prima del cooking show serale a tema

20 Aprile 2026 - 09:28 | Comunicato Stampa

Raccolta manuale del bergamotto di Reggio Calabria

Un doppio appuntamento a Bruxelles per la valorizzazione del principe degli agrumi reggino, fuori dai confini regionali e nazionali. “Il Bergamotto di Reggio Calabria – Tra storia, nutraceutica, biodiversità e l’Indicazione Geografica Protetta” è il titolo della conferenza che si tiene al Parlamento Europeo mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 17,00 e che precede il cooking show serale a tema.

L’evento, ospitato dall’eurodeputato Denis Nesci con il gruppo parlamentare ECR è organizzato in collaborazione con il Comitato Promotore del Bergamotto di Reggio Calabria IGP, con l’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina e la rivista “Local Genius”.

Varie le tematiche previste sui vari e numerosi aspetti riguardanti un frutto unico come il Bergamotto di Reggio Calabria, presente sul territorio reggino dal 1750 e conosciuto in Europa sin dal 1600 per le sue peculiarità uniche dal punto di vista botanico, farmacologico, salutistico, gastronomico. 

L’incontro moderato dal giornalista e saggista Max Tigani Sava prevede gli interventi dell’agronomo Rosario Previtera, EU Climate Pact Ambassador,  presidente del Comitato Promotore del Bergamotto di Reggio Calabria IGP e del biologo nutrizionista Antonio Galatà, Presidente dell’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina, tra i protagonisti  del programma televisivo di La7 “Le parole della salute” e autore dell’originale e recentissimo libro “La partita si vince in cucina” con le ricette per l’alimentazione dei campioni dello sport.

Conclude i lavori l’on. Denis Nesci, parlamentare europeo, membro della Commissione per lo Sviluppo Regionale e tra i principali redattori e promotori del Rural Pact europeo per lo sviluppo delle aree rurali.

Il cooking show serale con il menu a base di prodotti identitari aspromontani e prodotti e pietanze al Bergamotto di Reggio Calabria è a cura dello chef executive Enzo Cannatà e si tiene presso il ristorante “Grazie Mille – Youur Italian Corner” nel centro di Bruxelles. 

L’evento che vede la partecipazione di buyers, esperti, chef e ristoratori, è realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale di Bruxelles “Calabresi in Europa”, l’Associazione “Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento – Nicotera”, l’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina, il Comitato Promotore del Bergamotto di Reggio Calabria IGP e con il supporto produttivo e logistico di varie aziende agroalimentari del territorio reggino tra cui quelle bergamotticole “Azienda agricola Patea” e “Coop. Bergamia” aderente ad OP Frujt.

Secondo l’agronomo Rosario Previtera “sia la conferenza che il cooking show a tema con la presenza di tecnici, chef, ristoratori e potenziali buyer del prodotto fresco e trasformato, ha come obiettivo quello di iniziare a favorire la filiera bergamotticola reggina e a proiettarla gradualmente verso i mercati esteri con piccoli e grandi iniziative programmate nel tempo di tipo culturale, scientifico, divulgativo, promozionale e commerciale;  

pur apprezzando le decine di feste, sagre, iniziative, competizioni, premi che fortunatamente si ripetono incessantemente da decenni in provincia di Reggio e volte a promuovere l’identità reggina proprio tramite il bergamotto di Reggio Calabria, occorre concentrarsi fin da adesso, ovvero prima dell’approvazione definitiva dell’IGP, nel contribuire collettivamente a costruire i presupposti necessari alla commercializzazione in Italia e in Europa del prodotto fresco e dei suoi derivati del food.

Denis Nesci ribadisce: “Il Bergamotto di Reggio Calabria rientra a pieno nella Dieta Mediterranea e potrà essere protagonista anche  del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco “Cucina italiana, tra sostenibilità e diversità biculturale”, riconoscimento ottenuto dall’Italia alla fine del 2025.

Il Bergamotto di Reggio Calabria deve essere fatto conoscere necessariamente e sempre di più al di fuori dai confini cittadini, regionali e nazionali affinchè, anche grazie al marchio di qualità, finalmente riparta quella filiera produttiva e storica degna dell’alto valore intrinseco che possiede, alla stessa stregua di altri prodotti agricoli ed agrumicoli a marchio IGP italiani e calabresi; continuerò ad impegnarmi nel sostenere l’iter conclusivo dell’IGP “Bergamotto di Reggio Calabria” a Bruxelles al fine di provare a recuperare il prezioso tempo perduto e a regalare così la necessaria fiducia e la possibilità di riscatto alle numerose imprese agricole del territorio, afflitte dalla crisi climatica ed economica”.

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