Bergamotto di Reggio, il Comitato per l’Igp: ‘Sentenza del TAR non blocca l’iter’

Bergamotto di Reggio, arriva la sentenza del TAR Lazio sul ricorso da parte del Consorzio della DOP, e dalla sue pagine social commenta la notizia il Comitato promotore per il Bergamotto di Reggio Calabria IGP e la sua tutela e valorizzazione (A.T.S.).

“La sentenza del TAR Lazio del 24 marzo 2025 in seguito al ricorso da parte del Consorzio della DOP “Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale”contro il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e contro la Regione Calabria, al di là delle fake news che stanno circolando e dei titoloni di stampa fuorvianti, di fatto non blocca l’iter del Bergamotto di Reggio Calabria IGP e nemmeno approva la DOP per il frutto”.