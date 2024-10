“Bergarè”, convegno dedicato all’oro di Reggio Calabria

Importante occasione di riflessione sulle potenzialità del bergamotto come elemento attrattivo per il turismo. Il programma

Il 6 ottobre 2024, presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria, si terrà un convegno dedicato al “Bergamotto di Reggio Calabria: tra identità locale e attrattività turistica”. Questo evento offrirà un’importante occasione di riflessione sulle potenzialità del bergamotto, un prodotto strettamente legato all’identità della regione, come elemento attrattivo per il turismo.

Il convegno esplorerà l’attuale contesto turistico della Calabria e fornirà una panoramica su tendenze e buone pratiche per la valorizzazione di prodotti locali. Si tratterà di un’opportunità per discutere su come il bergamotto possa diventare un vero e proprio “attrattore turistico” che promuova uno sviluppo territoriale sostenibile, rispettando la cultura, il paesaggio e le tradizioni locali.

La giornata prenderà il via alle 9:30 con la registrazione dei partecipanti, seguita dai saluti istituzionali, tra cui il sindaco Giuseppe Falcomatà e il presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana.

Gli interventi copriranno una varietà di argomenti, inclusi i benefici economici e turistici del bergamotto, con relatori di spicco come Marco Poiana, professore di Tecnologie alimentari dell’Università Mediterranea, e Alessandra Arcese di ISNART.

Oltre a questi contributi, verranno presentate esperienze di successo provenienti da altre regioni italiane, come il progetto “Le vie della Zagara” in Sicilia e la “Strada della mela” in Trentino. Il convegno si concluderà con un dibattito aperto e la prospettiva di nuove iniziative per la valorizzazione del bergamotto.

Moderato da Viviana Spinella, giornalista RAI regionale, l’evento promette di tracciare nuove strade per un turismo sostenibile basato su eccellenze locali come il bergamotto.

Programma dell’evento e interventi principali: